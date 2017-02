Politie onderzoekt plofkraak-poging bij Rabobank Mijdrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 20 februari 2017, 06:04 uur | update: 06:35 uur

Foto: 112 Media Utrecht

MIJDRECHT - De politie heeft in Mijdrecht een onderzoek ingesteld bij de lokale Rabobank. Daar hebben criminelen geprobeerd een geldautomaat op te blazen. Het gebouw aan de Bozenhoven is met linten afgezet.



Het verkeer op de Bozenhoven en de Rondweg in Mijdrecht worden omgeleid. Rond 5.15 uur werden een brandweerwagen en een ziekenauto opgeroepen, maar daarbij werd aangegeven dat er geen spoed was. Ook de explosievenopruimingsdienst is aanwezig, meldt gemeente De Ronde Venen via Twitter.



De Rabobank ligt schuin tegenover het politiebureau van Mijdrecht.



