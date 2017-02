Tankstation A12 dicht na melding brandstoflek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 20 februari 2017, 06:43 uur | update: 06:55 uur

HARMELEN - Het Shellstation aan de A12 bij Harmelen is door de brandweer tijdelijk gesloten. Vannacht werd daar alarm geslagen vanwege een mogelijk brandstoflek.



De brandweer heeft nog niets kunnen vinden. Het lijkt erop dat de melding is veroorzaakt door een storing in het beveiligingssysteem.



Tot duidelijk is wat er aan de hand is, kunnen automobilisten niet bij het tankstation terecht.



