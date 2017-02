Amersfoortse politie krijgt taser-les in Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 20 februari 2017, 08:07 uur | update: 08:29 uur

Foto: ANP / EPA

BAARN/AMERSFOORT - Amersfoortse politieagenten krijgen vandaag les in het gebruik van stroomstootwapens. Ze zijn te gast bij de Koninklijke Marechausee in Baarn.



De politie in Amersfoort experimenteert met het wapen dat verdachten tijdelijk de controle over hun spieren laat verliezen. Ze zakken in elkaar en kunnen een paar seconden geen verzet meer bieden. Voor de proef, die ook in Zwolle en Rotterdam wordt gehouden, zijn enkele tientallen zogenoemde tasers aangeschaft.



Ruim driehonderd politiemensen krijgen een opleiding om met een stroomstootwapen te werken.



