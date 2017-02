Dode buizerd in Gagelbos had vogelgriep

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 20 februari 2017, 10:07 uur | update: 10:29 uur

Foto: Boswachter Tim

PROVINCIE UTRECHT - Een van de dode buizerds die onlangs in het Gagelbos bij Utrecht zijn gevonden is overleden aan vogelgriep. Dat laat boswachter Tim Hogenbosch weten.



Het Dutch Wildlife Center in Utrecht heeft de roofvogel onderzocht. In het laboratorium is vastgesteld dat het gaat om de vogelgriep van het type H5N8. De buizerd is er een van zeker vijf dode vogels die Staatsbosbeheer de afgelopen weken voor een raadsel stelden.



Vogelgriep was een van de doodsoorzaken waar de boswachter al rekening mee hield. Mogelijk hebben de buizerds zich tegoed gedaan aan een zieke watervogel.



Dat H5N8 in de regio opduikt is geen grote verrassing. Sinds november geldt voor pluimveehouders een ophok- en afschermplicht, nadat in omringende landen al vogels met de ziekte waren gevonden.



