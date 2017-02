Organisatie Spakenburgse Dagen voelt zich aan de kant gezet

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 20 februari 2017, 10:03 uur | update: 11:07 uur

Klederdracht is altjid erg belangrijk tijdens de Spakenburgse dagen. Foto: RTV Utrecht

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Stichting Spakenburgse Evenementen (SSE) voelt zich aan de kant gezet door de gemeente Bunschoten, nu zij de Spakenburgse Dagen niet meer mag organiseren. Vorige week liet de gemeente weten dat na ruim twintig jaar een andere partij de dagen mag organiseren.



De Spakenburgse Dagen trekken in de zomer veel bezoekers naar het centrum van Bunschoten-Spakenburg. "We organiseren de dagen al ruim twintig jaar en volgens mij naar ieders tevredenheid", zegt voorzitter Yvonne Jacobs van SSE. "We voelen ons aan de kant gezet en zijn teleurgesteld."



SAMENWERKEN

Dit jaar worden de dagen georganiseerd door Dynamisch Spakenburg, een nieuwe organisatie. Volgens Jacobs zijn er in het verleden gesprekken geweest om samen te werken, maar Dynamisch Spakenburg stelde volgens Jacobs onmogelijke voorwaarden. "Wij zouden SSE moeten opheffen en volledig opgaan in Dynamisch Spakenburg. Dat zouden we op termijn wel willen maar niet nu al."



Alle ruim zeventig vrijwilligers van de Stichting Spakenburgse Evenementen krijgen maandag een brief in de bus. "Daarin leggen we uit wat er aan de hand is. We kunnen de vrijwilligers natuurlijk niet tegenhouden om voor Dynamisch Spakenburg te gaan werken en dat willen we ook niet."



Jacobs is teleurgesteld in de gemeente Bunschoten. "We voelen ons echt aan de kant gezet." Wat er met de organisatie SSE moet gebeuren weet Jacobs nog niet. "Daar moeten we het nog over hebben. Wij zijn er ter bevordering van cultuur en toerisme in Spakenburg en zullen dit nu anders moeten gaan doen."



Dynamisch Spakenburg is opgericht om Spakenburg op de kaart te zetten. Allerlei instanties en organisaties in Bunschoten-Spakenburg werken inmiddels samen met die nieuwe organisatie.



