Jubileumboom Vianen krijgt alsnog bordje

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 20 februari 2017, 09:18 uur | update: 11:07 uur

Foto: Google Streetview

VIANEN - De monumentale boom met een hekje eromheen staat er al ruim honderd jaar, maar slechts weinig mensen in Vianen weten waarom de linde ooit geplant is. Daar komt nu verandering in: wethouder Meurs bevestigt een bordje aan de boom.



Stadgids Hans Kluit heeft lang geijverd voor wat meer uitleg bij de koningslinde, die op 13 september 1898 op het Hofplein is geplant vanwege de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. "Met stadswandelingen komt ik er altijd langs en dan vragen mensen vaak: 'Waarom staat er een hekje rond die boom?'"



Kluit vroeg aan de gemeente waarom er, net als bij de Beatrixboom aan de Korte Kerkstraat, geen bordje bij de Wilhelminaboom kan komen te staan. Het hekje werd daarna wel opgeschilderd, maar lang bleef het stil.



Uiteindelijk heeft de oproep van Kluit en van een andere bekende Vianees, Piet Kastelein, wel zin heeft gehad en komt er een mooi plaatje bij de boom. Waarom er geen bordje bij de linde hing, weet ook Kluit niet.



