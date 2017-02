Martine Bijl mogelijk terug bij Heel Holland Bakt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 10:29 uur | update: 11:15 uur

MAARSSEN - De kans is groot dat Martine Bijl volgend tv-seizoen terugkeert als presentatrice van Heel Holland Bakt. Ze zou het stokje dan weer overnemen van André van Duin.



Van Duin zei maandagmorgen tegen Radio 10 dat het een stuk beter met gaat met de tv-ster uit Maarssen. Hij hoopt dat ze volgend jaar het razendpopulaire programma weer kan presenteren, maar benadrukt dat ze daar zelf over gaat. Volgende week zou er een besluit over vallen.



"Het is haar programma", zei Van Duin, "en als ze denkt dat het goed genoeg gaat moet ze het zeker gaan doen. Dat zou haar een enorme push geven. Ze heeft het hard nodig, want ze heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug. Dus ik hoop van ganser harte dat ze het voor elkaar krijgt."



Martine Bijl werd in september 2015 getroffen door een hersenbloeding. Sindsdien is ze gestaag aan het herstellen. Van Duin nam de presentatie van 'HHB' voor haar waar.



