Utrecht heeft er weer een gezonde school bij

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 14:35 uur | update: 14:36 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Utrecht heeft er een gezonde school bij. De Van Asch van Wijckschool kreeg maandagmorgen het predikaat 'gezonde school' uit handen van wethouder Everhardt.



Op de school is er tijdens de lessen veel aandacht voor gezonde voeding en bewegen. "Alle kinderen bij ons eten dagelijks fruit. Daarnaast stimuleren we het drinken van water en gezonde traktaties", legt één van de juffen uit.



Volgens de school zitten kinderen lekkerder in hun vel als ze gezond eten en veel bewegen. Dat komt ook de schoolprestaties ten goede.



Het aantal gezonde scholen is de afgelopen jaren toegenomen. Tientallen scholen in de regio Utrecht hebben al een vignet 'gezonde school'. In heel Nederland gaat het om meer dan duizend scholen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht