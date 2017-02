IJsselstein heeft bijna nieuwe coalitie

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 20 februari 2017, 13:04 uur | update: 13:04 uur

Foto: Sem van der Wal

IJSSELSTEIN - In IJsselstein gaan D66 en het CDA verder met de SP en GroenLinks. Twee weken geleden viel het college over de kosten van de ambtelijke samenwerking met Montfoort. Eerder al stapte VVD-wethouder Veldhuijzen op, vanwege diezelfde problemen.



Dit weekend is er overleg geweest tussen de vier partijen. De VVD had aangegeven niet meer mee te willen doen, als de wethouders Vincent van den Berg (CDA) en Marijke van Beukering (D66) zouden terugkeren. Daarom richtte D66 zicht tot de twee linkse partijen in de raad.



Dat overleg was vruchtbaar en er ligt een akkoord op hoofdlijnen. Dat wordt vanavond voorgelegd aan de individuele fracties. Dinsdagmiddag om 17.00 uur worden dan de laatste hobbels genomen en wordt gepraat over wethoudersposten. De verwachting is dat zowel SP als GroenLinks een wethouder gaan leveren.



De ChristenUnie deed dit weekend ook mee aan de gesprekken, maar fractievoorzitster Elk Kooij laat weten dat ze niet aan de coalitie wil deelnemen. "Wij voeren al drie jaar constructief oppositie. Dat willen we het komend jaar tot de verkiezingen volhouden", zegt Kooij. "We hebben dit weekend meegepraat om onze accenten te kunnen zetten. Dat is gelukt en nu trekken we ons weer terug. Er zou toch geen sprake van kunnen zijn dat wij een wethouder leveren."



De VVD staat nu buitenspel.



