Telefoon staat roodgloeiend bij uitgever Dick Bruna

Foto: ANP

UTRECHT - De uitgever van de boeken van Dick Bruna wordt overspoeld met berichten. "We krijgen persvragen uit binnen- en buitenland, maar ook veel mensen die condoleances willen overbrengen", zegt directeur Marja Kerkhof van Mercis Publishers.



Het hele oeuvre van Dick Bruna is nog in druk en extra vraag naar boeken is er niet bij de uitgever. "Bruna is een van de weinige auteurs waarvan de boeken die lang geleden geschreven zijn ook nog goed verkopen. Het is niet alsof mensen ineens een vergeten auteur ontdekken. De boeken zijn veel verspreid en op voorraad." Dat is ook te zien bij online winkels als Bol.com en Eci.nl, waar de Nijntje-boekjes gewoon verkrijgbaar zijn.



EERBETOON

In Utrecht is de afgelopen dagen op verschillende manieren stilgestaan bij de dood van Bruna. Zo speelde FC Utrecht met rouwbanden en werden in de stad bloemen gelegd bij de bekende Nijntje-beelden. Ook klonken er Nijntje-liedjes van het Domtoren-carillon.



De wereldpers besteedde vrijdag en zaterdag ruimschoots aandacht aan de tekenaar. Van The Washington Post tot de Yomiuri Shimbun in Japan. In de Volkskrant brengen vijf illustratoren maandag een mooie hommage aan Bruna. Met prachtige tekeningen eren ze hun inspirator.



VAN ZANEN

In Utrecht is maandagochtend het condoleanceregister voor Bruna geopend. Burgemeester Jan van Zanen was een van de eersten die een boodschap achterliet. "Utrecht verliest een groot ambassadeur. Wij gaan hem enorm missen", liet Van Zanen weten in een reactie op het overlijden van Bruna.



"Ik heb opgeschreven: Rust zacht, lieve Dick. Omdat het gewoon een geweldige tekenaar was natuurlijk. En het is toch wel een gemis voor de stad", zei een bezoekster maandagmorgen tegen RTV Utrecht-verslaggever Jiri Glaap.



Bruna overleed donderdagavond in zijn slaap. Hij is 89 jaar geworden.



