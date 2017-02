Andere openingstijden politiebureaus Doorn en Wijk bij Duurstede

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 13:34 uur | update: 13:53 uur

Het politiebureau in Doorn. Foto: Politie

WIJK BIJ DUURSTEDE/DOORN - De politieagenten in Doorn en Wijk bij Duurstede gaan meer de straat op. Daarom blijven de loketten van de lokale politiebureaus vanaf volgende week vaker dicht.



De openingstijden van de balies in beide dorpen wisselen elkaar voortaan af. Als het politiebureau in Doorn open is, is dat in Wijk bij Duurstede dicht, en omgekeerd.



Volgens de politie krijgen agenten daardoor meer tijd voor surveillance en toezicht op straat.



OPENINGSTIJDEN DOORN

Maandag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Dinsdag van 14.00 uur tot 19.00 uur

Woensdag gesloten

Donderdag 13.00 uur tot 16.30 uur

Vrijdag 08.30 uur tot 12.00 uur



OPENINGSTIJDEN WIJK BIJ DUURSTEDE

Maandag 09.00 uur tot 12.00 uur

Woensdag 17.00 uur tot 19.00 uur

Donderdag 08.30 uur tot 12.00 uur



