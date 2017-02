Biografie over Ben Cramer in de maak

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 14:35 uur | update: 14:46 uur

Foto: ANP

BAARN - Er komt een biografie over Ben Cramer. Dat maakte de zanger en acteur uit Baarn maandagmiddag bekend in het programma Aan Tafel op Radio M Utrecht.



In september verschijnt het boek over het leven van de zeventigjarige Baarnaar. Het wordt geschreven door Hans Smit. Wat de titel van het boek wordt, is nog niet duidelijk.



Cramer is onder meer bekend van zijn hit De clown uit 1971, maar speelde ook in musicals en deed gastrollen op tv.



