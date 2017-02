Herfstachtig weer: donderdag kans op storm

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 14:41 uur | update: 14:42 uur

UTRECHT - Geen zonnetje of sneeuw, maar herfstachtig weer met regen en wind. Dat staat ons komende week te wachten.



Volgens Weerplaza en Weeronline hebben we woensdag en donderdag een stevige paraplu nodig. Donderdag is er kans op westerstorm. De windpiek wordt in de middag verwacht.



In het binnenland is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km/uur en in de kustgebieden kunnen zeer zware windstoten van 100 tot 130 km/uur optreden. Woensdag waait het ook al stormachtig. Vrijdag wordt het rustiger en is er in de ochtend kans op winterse buien.



Tot met donderdag is het 's middags 9 tot 12 graden. De bewolking zorgt er in combinatie met veel wind voor dat het tijdens de nachten nauwelijks afkoelt. De minima liggen tussen 6 en 10 graden. Normaal voor deze tijd van het jaar is een graad of 6 overdag en een nachttemperatuur rond het vriespunt.



Door de harde wind zal het vaak niet zo zacht aanvoelen. De gevoelstemperatuur ligt deze week rond een graad of 5 en daalt donderdag tijdens en na de verwachte storm verder tot rond het vriespunt.



