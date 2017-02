SGP wil pandaparkeerplaats in Rhenen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 15:23 uur | update: 15:27 uur

Zo komt Pandaverblijf Pandasia in Ouwehands Dierenpark eruit te zien. Foto: Ouwehands Dierenpark

RHENEN - De SGP in Rhenen wil dat de gemeente gesprekken gaat voeren over een pandaparkeerplaats in de stad. Volgens de partij liggen er afspraken om het huidige parkeerterrein bij het dierenpark uit te breiden.



Vijf jaar geleden hebben de dierentuin, het Utrechts Landschap en de gemeente Rhenen die afspraken over het parkeren gemaakt. De dierentuin voerde toen al gesprekken met China over de komst van panda's. Volgens de SGP kon de dierentuin dus toen al rekening houden met de extra bezoekers die deze dieren gaan trekken.



ADEQUAAT

"De directie van het dierenpark weet dus al meerdere jaren, dat er een parkeerprobleem aankomt. Dezelfde directie heeft ook al meerdere jaren de tijd gehad om hierin adequaat te voorzien", stelt raadslid Piet van Leeuwen, die bijvoorbeeld denkt aan de komst van een parkeergarage bij de dierentuin.



Voor de beren moet zeven miljoen euro geïnvesteerd worden in het park. Volgens de SGP kan een parkeerplaats er dan ook nog wel vanaf. "Als een projectontwikkelaar met een bouwplan komt, eist de gemeente Rhenen dat er voldaan wordt aan onze parkeernorm en de kosten hiervoor draagt de ontwikkelaar. Zo niet, dan gaat het plan niet door", zegt de SGP.



WAGENINGEN

De SGP wil dat de gemeente in gesprek gaat over de pandaparkeerplaats. De fractie wil dat de dierentuin serieus kijkt naar parkeren naast het park. Want een extra parkeerplaats bij Wageningen stuit op verzet. Pas halverwege maart komt daar meer duidelijkheid over.



Ouwehands zet alle pijlen op die parkeerplaats in Wageningen. Dit weekend schreven ze nog een open brief in De Gelderlander. De directeur schreef: "Het is geen alarmbrief, maar het is wel zo dat er snel een oplossing moet komen. De panda's verwachten we in het voorjaar. Dus het is geen noodkreet, maar het belang is wel aanwezig."



