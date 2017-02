Zwartrijder springt op rijdende trein en legt station Amersfoort plat

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 15:46 uur | update: 15:52 uur

Archief. Foto: RTV Utrecht

AMERS - Een zwartrijder is in Amersfoort op een rijdende goederentrein gesprongen om de politie te ontlopen. Het treinverkeer moest worden stilgelegd met veel vertraging tot gevolg. De roekeloze actie gebeurde begin februari al, maar is nu pas bekendgemaakt.



Op Instagram schrijven medewerkers van NS Veiligheid & Service dat de man was betrapt door een conducteur. Ze hadden de verdachte uit de trein gehaald. Omdat hij alleen een kopie van zijn identiteitsbewijs kon laten zien, wachtten ze met de man op de politie.



"Na enige tijd wachten op de politie passeerde een goederentrein het perron waarop wij stonden. Op het moment dat enkele van de wagons van deze trein onze locatie gepasseerd hadden, sprong de verdachte met grote snelheid tussen ons door het spoor in", schrijven de NS-medewerkers op Instagram. Hij klampte zich vast aan de goederentrein en wist zo te ontkomen.



"De goederentrein is een paar honderd meter buiten het station tot stilstand gebracht en een grote zoekactie met de politie begon. Tijdens deze zoekactie was in verband met de veiligheid geen enkel treinverkeer mogelijk rondom station Amersfoort, waardoor de avondspits extreem druk verliep", aldus de NS-medewerkers.



De verdachte bleek een bekende van politie en stond al gesignaleerd. De NS probeert de kosten van de vertraging op de zwartrijder te verhalen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht