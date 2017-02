Vuilniswagen lekt olie in Bunschoten, Amersfoort en Soesterberg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 16:15 uur | update: 16:28 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

PROVINCIE UTRECHT - De brandweer in de regio Eemland is maandagmiddag druk met het schoonmaken van meerdere wegen in het gebied. Volgens een woordvoerder heeft een vuilnisauto olie gelekt in Amersfoort, Bunschoten en Soesterberg.



De vuilniswagen reed een aantal routes in de omgeving van Amersfoort en daardoor kon het gebeuren dat de oliesporen op zoveel plekken terug te vinden zijn.



Maandagochtend moest de brandweer in Bunschoten ook al vervuild wegdek schoonmaken. Het is onduidelijk of deze brandstofsporen ook veroorzaakt zijn door de vuilniswagen.



