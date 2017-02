Getuigen met racket gezocht na mishandeling in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 16:48 uur | update: 16:58 uur

NIEUWEGEIN - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Nieuwegein. In de nacht van zaterdag op zondag fietste een man naar zijn werk. Rond 01.30 uur stopte er op de Sluyterslaan een witte auto voor hem en een man stapte uit. Die sloeg hem uit het niets meerdere keren in zijn gezicht.



De politie zoekt onder meer drie specifieke getuigen die een racket achterop hun fiets hadden. Deze mensen wordt gevraagd contact op te nemen.



De verdachte is een man van ongeveer 30 jaar oud met een donkere huidskleur. Hij is ongeveer 1.70 meter lang en droeg een driekwarts jas met een bontkraag en een capuchon.



