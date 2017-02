Steun voor verhuizende asielzoekertjes: "Zo kunnen ze geen toekomst opbouwen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 17:49 uur | update: 18:01 uur

Linda Voortman ontvangt een speciale verhuisdoos. Foto: RTV Utrecht/Peter Knieriem

PROVINCIE UTRECHT - Tweede Kamerleden uit de regio kregen maandag bezoek van de werkgroep 'Kind in azc'. Met een verhuisdoos vol rapporten en adviezen vroeg de organisatie aandacht voor het welzijn van vluchtelingenkinderen. Die moeten tijdens de asielprocedure vaak verhuizen. De 11-jarige Antosh uit Amersfoort is daar een voorbeeld van.



De werkgroep, die onder meer bestaat uit Kerk in Actie en Unicef, wil dat de kinderen worden opgevangen op één vaste kleinschalige plek. Voor Antosh was dat een uitkomst geweest, want hij woonde de afgelopen vijf jaar op zes verschillende plekken vanwege de asielprocedure van zijn moeder. "Ik zat in Ter Apel en in Boedel. Ook ben ik in Wageningen geweest."



GROEP ACHT

De moeder van Antosh woont nu in Arnhem. Hij kan in Amersfoort blijven waar hij op school zit. Hij logeert bij zijn beste vriend Jaylan. "Hij zat nu in groep acht en we wilden gewoon dat hij zijn school kon afmaken in plaats van door heel Nederland te rezien", zegt Niels van Schooneveld, de vader van Jaylan.



Veel vluchtelingenkinderen hebben minder geluk dan Antosh. Zij moeten school en vriendjes achterlaten en iedere keer weer opnieuw beginnen. Dat moet stoppen, vindt de werkgroep Kind in AZC



TOEKOMST

De organisatie bood politici door het hele land maandag een verhuisdoos aan met daarin informatie die duidelijk moet maken dat verhuizen schadelijk is voor vluchtelingenkinderen. "Ze moeten steeds van de ene naar de andere school en van de een naar de andere provincie. Daardoor kunnen ze hun toekomst niet meer bouwen", zegt een woordvoerder.



Volgens het Utrechtse GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman kan daar wat aan gedaan worden. "Je moet ervoor zorgen dat de eerste fase in Ter Apel zo kort mogelijk is. En dat ze daarna na de gemeente gaan waar ze ook een status krijgen. Op die manier kunnen ze snel integreren. Dan hoeft er niet iedere keer "



MISSEN

Antosh kan voorlopig in Amersfoort blijven. Zo'n lange logeerpartij bij zijn beste vriend vind hij eigenlijk hartstikke leuk, maar uiteindelijk hoopt hij natuurlijk dat hij samen met zijn moeder kan gaan wonen. "Soms mis ik haar wel. Je eigen moeder is toch anders dan bij een vriend zijn."



