Hagesteinsebrug en andere bruggen A27 vervangen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 17:06 uur | update: 17:54 uur

De brug bij Hagestein. Foto: Rijkswaterstaat

HAGESTEIN - De brug over de Lek bij Vianen wordt vervangen. Het rijk wil dat de stalen brug, een betonnen brug wordt. Zo'n brug is goedkoper om aan te leggen, vraagt minder onderhoud en is ook stiller.



De Hagesteijnsebrug is een van de drie bruggen die wordt vervangen op de A27. In totaal is daar bijna 400 miljoen voor uitgetrokken. In eerste instantie was de bedoeling om de stalen constructies te versterken, maar onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat nieuwbouw voordeliger is.



Ook breidt het Rijk het aantal rijstroken uit tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Het aantal gaat naar twee keer drie en op sommige plekken twee keer vier rijstroken.



