Politiemedewerker buiten functie gesteld

maandag 20 februari 2017, 18:12 uur

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Een politiemedewerker is maandag aangehouden en buiten functie gesteld. De man werkte bij de Dienst Bewaken en Beveiligen. Dat is een onderdeel van de Landelijke Eenheid in Driebergen.



Hij wordt verdacht van het schenden van het ambtsgeheim. Hij zou in de privésfeer vertrouwelijke politie-informatie hebben gedeeld, zo meldt de politie.



Onder leiding van een officier van justitie doet de recherche samen met het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoek naar de zaak.





