Vaker hevige regen: Amersfoorters halen tegels uit de tuin

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 06:00 uur | update: 06:03 uur

Een van de deelnemers van het project. Foto: RTV Utrecht, Kees Hoogendijk

AMERSFOORT - Steeds meer mensen in Amersfoort proberen hun tuin groener te maken. Aanleiding is het regenwater, dat tegenwoordig vaker voor overlast in de straten zorgt.



De Amersfoorters worden geholpen door Operatie Steenbreek. Operatie Steenbreek is een groeiend netwerk van mensen die anderen enthousiast proberen te maken om hun tuin weer groen te maken. De gemeente Amersfoort ondersteunt het project.



HEVIGE REGENBUIEN

Bijna de helft van de Nederlandse tuinen is bestraat en dat is volgens de stichting niet goed. "Het probleem met tegels is dat de tuin daardoor minder water op kan vangen", zegt Jori Hoving van Operatie Steenbeek. "En we krijgen in de toekomst juist steeds vaker te maken met hevige regenbuien."



WARMER

Hoving stelt dat door alle bestrating nog meer problemen kunnen ontstaan. "Het wordt door alle tegels steeds warmer in de stad. Dat is voor ouderen en kinderen niet goed."



Ook dieren en insecten hebben last van volgetegelde tuinen. "Omdat je minder planten hebt, komen er minder dieren op af", zegt Hoving.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht