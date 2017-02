Amersfoortse kerk concludeert: "Drie kerkleden misbruikt"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 21:26 uur | update: 21:35 uur

AMERSFOORT - De omvang van het misbruik binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Amersfoort-Oost is minder omvangrijk dan gedacht. Dat is een van de conclusies van een onderzoek in opdracht van de kerk. Die stelde vorig jaar een onderzoek in toen duidelijk werd dat een lid van de kerk dertig jaar geleden minderjarige jongens had misbruikt.



De onderzoekers hebben naar eigen zeggen geprobeerd om in contact te komen met zestien door de dader genoemde slachtoffers. Uit hun bevindingen zou blijken dat er drie kerkleden misbruikt zijn.



SLACHTOFFERSCHAP

"Van de overige personen waarvan de namen bij de commissie bekend waren heeft de commissie geen slachtofferschap kunnen vaststellen", schrijft de kerk in een persbericht. Twee personen wilden niet met de commissie praten en met zes mensen is er geen contact geweest.



Verder zegt de onderzoekscommissie dat er in de kerk geen sprake was van een doofpotcultuur. "De toenmalige predikant en zijn opvolger waren op de hoogte van twee slachtoffers. Aan hen en hun familie is pastorale zorg aangeboden en verleend. Er is daarbij ook hulp verleend aan de dader en zijn directe omgeving."



BEGELEIDING

De commissie benadrukt dat de kerk zich destijds om de slachtoffers bekommerd heeft. "Alhoewel de verleende begeleiding van destijds bezien vanuit het perspectief van heden beter had gekund, had deze destijds niet perse beter gemoeten. Zij is zorgvuldig, oprecht, binnen de toenmalige kerkordelijke kaders en met goede intenties uitgevoerd."



De kerk stelt dat de hele kwestie veel emoties oproept bij de slachtoffers. "De kerkenraad heeft begrip voor het feit dat het hier voor de slachtoffers om een uitermate pijnlijke ervaring ging en gaat."



"SCHOON SCHIP"

De dader is inmiddels overleden. Hij maakte het misbruik vlak voor zijn dood bekend, omdat hij volgens de commissie "schoon schip wilde maken." Er zouden geen aanwijzingen zijn dat de man na 1986 doorging met zijn misbruikpraktijken.



De ingestelde onderzoekscommissie bestond uit onder meer juristen, psychologen en een theoloog.





Reacties van lezers als ik het bovenstaande stuk zo leest ,word er geprobeerd het misbruik te relativeren/goed te praten. te veel "maren". en dat soort gasten willen mensen vertellen hoe ze moeten leven. twee uit | 20-02-2017 22:21 uur

