"Carnaval blijft populair, juist onder jongeren"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 09:41 uur | update: 10:04 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Carnavalsverenigingen in de provincie Utrecht hebben weinig last van de vergrijzing. Vorige week kwamen uit Limburg berichten dat steeds meer jongeren afhaken bij het feest.



Maar verenigingen in Hoogland en Odijk herkennen dat beeld niet. "Absoluut niet", zegt Prins Bob van de Eemschuumers. "Het zijn juist jongeren tot 30 jaar die heel fanatiek wagens bouwen en die het hele weekend inclusief de maandag en dinsdag het feest met ons meevieren."



Van vergrijzing is in Hoogland dus absoluut geen sprake. "Je kan wel zeggen dat het hier leeft. Ik denk dat een hoop dorpen en steden uit Brabant daar jaloers op kunnen zijn."



ODIJK

Ook in Odijk merken ze niets van afnemende belangstelling bij jongeren. Prins Flap Fier is met zijn 67 jaar wel aan de oude kant, maar: "De jongeren komen nu weer naar voren hoor, zeker weten."



Flap Fier verwacht weer topdrukte in het dorp als zondag de carnavalsoptocht op het programma staat. Odijk is zoals altijd één van de laatste plaatsen die de optocht organiseert, daarom komen er altijd veel toeschouwers.



"We gaan altijd uit van 10 tot 15.000 mensen in het dorp", zegt Flap Fier. "Zeker als het mooi weer is. In de buurt is het dan allemaal al geweest. Zaterdagmiddag is in Wijk bij Duurstede de laatste optocht."



