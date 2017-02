Beschuit met muisjes in Maarssenbroek: dwerggeitje bevalt van tweeling

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 21:48 uur | update: 22:14 uur

Dwerggeit Juliette met haar pasgeboren tweeling Foto: Kinderboederij Otterspoor

MAARSSEN - Het voorjaar bij kinderboederij Otterspoor in Maarssenbroek lijkt nu echt begonnen. De boederij meldt maandagavond dat dwerggeit Juliette bevallen is van een tweeling.



De twee geitjes zijn beide meisjes. Op de Facebookpagina van de kinderboederij is een video te zien van het jonge geluk.



Afgelopen weekend werd er ook al een geitje op de kinderboederij geboren.



