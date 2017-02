Veel autoshowrooms staan onnodig leeg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 20 februari 2017, 22:14 uur | update: 22:20 uur

BUNNIK - Veel autoshowrooms in Nederland staan onnodig leeg. Volgens branchevereniging BOVAG staan "starre" bestemmingsplannen van gemeenten alternatief gebruik van showrooms in de weg. Dat bevestigde een woordvoerder van BOVAG in Bunnik na berichtgeving door BNR.



Nederland telt ruim zeshonderd showrooms die leegstaan. Die zijn samen goed voor een oppervlakte van meer dan 700.000 vierkante meter, waarop een zeer strikte bestemming zit.



Dat betekent dat in lege showrooms in eerste instantie alleen een ander autobedrijf zich zou mogen vestigen. Voor bijvoorbeeld fietsenmakers, fitnessclubs, supermarkten en restaurants zijn de betreffende panden volgens de regels niet geschikt.



De BOVAG pleit onder meer voor meer flexibiliteit in wijzigen van de bestemming nadat een ondernemer het pand heeft verlaten. Ook zouden pandeigenaren zelf een meer "vooruitziende blik"op vastgoed moeten hebben.





