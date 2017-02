Dijksma wil snel goedkopere OV-kaart

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 20 februari 2017, 22:20 uur | update: 22:27 uur

AMERSFOORT/DEN HAAG - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil dat de OV-chipkaart snel goedkoper wordt. Ze wil dat nog voor deze zomer wordt gekeken of de prijs van een de kaart omlaag kan. Dat schrijft het AD.



Vorige week werd duidelijk dat Translink, de Amersfoortse coŲperatie die verantwoordelijk is voor de OV-chipkaart, behoorlijk winst. maakt. Translink wil met de winst de aanloopkosten terugverdienen, maar Dijksma wil eerst weten hoe de financiŽn van Translink er precies voor staan.



"Dan weten we wanneer de oprichtingskosten voor Translink zijn afbetaald en eventuele winst ten goede moet komen aan de reiziger", laat Dijksma weten aan het AD. "We wachten geen vier jaar."



