Politie Montfoort jaagt vergeefs op inbrekers

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 06:05 uur | update: 07:17 uur

Foto: RTV Utrecht

WOERDEN - De politie in Montfoort heeft tevergeefs jacht gemaakt op twee inbrekers. De verdachten zijn nog niet gevonden.



Het duo werd maandag rond 20.30 uur op heterdaad betrapt, toen ze een huis aan de Zevenhuisstraat binnendrongen. Ze zetten het op een lopen en verdwenen in de richting van de molen.



Het is niet bekend hoe de inbrekers eruit zien. Daarom hoopt de politie dat getuigen kunnen helpen bij de opsporing.



