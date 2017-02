Tweede Kamer stemt over wet voor legale wiet

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 06:27 uur | update: 06:40 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De Tweede Kamer stemt vandaag over de veelbesproken wietwet. Het voorstel van D66 moet een einde maken aan de situatie dat de softdrug wel verkocht mag worden, maar niet mag worden geteeld of geleverd aan coffeeshops.



In het wetsvoorstel staat dat professionele telers onder speciale voorwaarden een ontheffing kunnen krijgen om wiet te kweken. Voorstanders van de wet hopen dat de criminaliteit dan daalt. Utrecht is een van de gemeenten die al jaren aandringt op initiatieven met legale wiet.



Het lijkt erop dat een minieme meerderheid van de Kamerleden voor de wet wil stemmen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht