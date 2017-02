Zeven invallen in Utrecht voor groot drugsonderzoek

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 09:53 uur | update: 10:10 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

UTRECHT - In een groot drugsonderzoek heeft de politie heeft bij zeven huizen in Utrecht een inval gedaan. Ook een huis in Amsterdam en drie huizen in België zijn doorzocht. De politie heeft vijf mannen en een vrouw gearresteerd.



De verdachten, allen uit Utrecht, zijn opgepakt voor witwassen, handel in verdovende middelen en deelname aan een criminele organisatie. De vrouw is 53 jaar oud en de mannen variëren in leeftijd van 21 tot 61 jaar.



Bij het doorzoeken van de woningen worden militaire teams ingezet, die gespecialiseerd zijn in het uitkammen van kleine en onveilige ruimtes.



