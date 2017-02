NS kan gevonden voorwerpen niet meer kwijt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 10:51 uur | update: 10:52 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De NS moet het magazijn voor gevonden voorwerpen anders inrichten. De spullen die treinreizigers laten liggen passen niet meer in de schappen.



Volgens het spoorbedrijf hebben mensen vorig jaar zeker 111.942 voorwerpen in de trein of op een station laten slingeren. Dat is een forse toename in vergelijking met 2015, toen er nog 100.482 gevonden spullen werden gemeld.



Onder de gevonden voorwerpen zijn veel ov-chipkaarten, sleutelbossen en telefoons, maar bijvoorbeeld ook skateboards, vogelkooitjes en tuinkabouters. Volgens de NS lukt het doorgaans om meer dan zestig procent van de spullen bij de eigenaren terug te bezorgen, meestal zelfs binnen vijf dagen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht