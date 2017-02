Speciale Nijntje-voorstellingen in Kinepolis

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 11:00 uur | update: 11:02 uur

Foto: RTV Utrecht/Iris Tasseron

UTRECHT - De Kinepolis-bioscoop in de Jaarbeurs gaat in de krokusvakantie Nijntje de film uitzenden. Aanleiding is het overlijden van Dick Bruna.



De film is vanaf aanstaande donderdag iedere dag te zien in de krokusvakantie. Tickets kosten 5 euro.



Kinepolis wil de overleden tekenaar eren met de speciale programmering. "Bruna was een Utrechter in hart en nieren, en het nieuws over zijn dood kwam in de Domstad dan ook extra hard aan".



De bioscoop bij de Jaarbeurs is pas net geopend. In december was de eerste voorstelling.



