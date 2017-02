Zoektocht oudste putdeksels: jaartal 1919 gevonden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 11:34 uur | update: 11:37 uur

Foto: Paul Versteegen

UTRECHT - De zoektocht naar het oudste putdeksel in de provincie Utrecht heeft een exemplaar van 98 jaar oud opgeleverd. Paul Versteegen meldde RTV Utrecht dat in de statige Maliebaan in Utrecht een deksel ligt met de opdruk 1919.



De vorige leider van het klassement dat de regionale omroep een paar weken geleden startte was een deksel uit 1921 in de Merwedekade. Het deksel daar heeft een opdruk van de gemeente Utrecht. Het deksel aan de Maliebaan is volgens het Franse opschrift gemaakt door een bedrijf in het Belgische Luik.



RTV Utrecht roept inwoners van de provincie op om mee te zoeken naar nog oudere putdeksels en die te melden bij de redactie. Liggen er nog ergens exemplaren die 100 jaar of ouder zijn?



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht