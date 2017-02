UMC Utrecht en Prinses Maxima Centrum starten met videodokter

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 12:02 uur | update: 12:02 uur

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Het UMC Utrecht en het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie starten deze maand met een nieuw e-healthinstrument: de videodokter. De toepassing werkt via een app en moet zorg voor chronische patiŽnten op afstand mogelijk maken.



PatiŽnten kunnen thuis onder andere hun hartslag en bloeddruk meten en automatisch doorsturen naar hun behandelaars. Met name ouderen en chronisch zieken kunnen baat hebben bij het systeem, omdat zij vaak contact hebben met artsen en verpleegkundigen. Nu kan dat meestal alleen tijdens een ziekenhuisbezoek, wat juist voor deze mensen erg belastend kan zijn.



Met behulp van de videodokter kan bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige via een videoverbinding makkelijk contact leggen met specialisten in het ziekenhuis. Ook kunnen patiŽnten 24 uur per dag thuis in de gaten worden gehouden wanneer dat nodig is.



Het bedrijf FocusCura uit Driebergen-Rijsenburg presenteerde de toepassing vandaag tijdens het ICT-evenement Cisco Live. "We willen iedere zorgorganisatie in staat stellen de zorg van de wachtkamer naar de huiskamer te brengen", verklaart international business development director Ronald Scheffer van FocusCura.





