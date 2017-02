Vianen dolblij met nieuwe Hagesteinsebrug

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 12:05 uur | update: 12:07 uur

De brug bij Hagestein/Vianen. Foto: Rijkswaterstaat

VIANEN/HAGESTEIN - De plannen om de Hagesteinsebrug (A27) over de Lek compleet te vervangen zijn met gejuich ontvangen bij de gemeente Vianen. Een nieuwe betonnen brug levert veel minder geluidsoverlast op dan de huidige stalen constructie, zegt wethouder André Landwehr.



Landwehr roemt ook de medewerking van de bewonersgroep Stichting De Haagen die constructief heeft meegedacht met de plannen.



Maandag werd bekend dat Rijkswaterstaat drie A27-bruggen in zijn geheel wil vervangen. Het gaat om de Hagesteinsebrug bij Vianen, de Merwedebrug bij Gorinchem en de Keizersveerbrug (gemeente Geertruidenberg).



Eerder was er sprake van het verstevigen van de bestaande stalen bruggen. Minister Schultz ziet daar nu van af omdat nieuwe betonnen bruggen op termijn goedkoper zijn in het onderhoud.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht