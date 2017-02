Shero Hussain Amin (53) uit Loenen vermist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 12:32 uur | update: 13:43 uur

LOENEN AAN DE VECHT/LOENERSLOOT - De politie is met spoed op zoek naar Shero Hussain Amin. De 53-jarige man is al ruim een week vermist en hij is maandag 13 februari voor het laatst gezien in zijn woonplaats Loenen aan de Vecht.



Zijn auto is gevonden in Loenersloot. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. De politie maakt zich grote zorgen en heeft daarom een opsporingsbericht verspreid.



Shero is 1.60 tot 1.65 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen. Toen hij verdween droeg hij een olijfgroene broek, een donkergroene winterjas en bruine hoge schoenen.



Op de opsporingsfoto draagt hij een bril, maar normaal gesproken heeft hij die niet op. Shero gebruikt medicijnen, daarom zijn er zorgen over zijn welzijn.



Mensen die info hebben over de toestand of verblijfplaats van Shero kunnen contact opnemen met de politie via 1-1-2.



