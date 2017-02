Moordenaar Sybine Jansons nog niet terug in maatschappij

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 13:16 uur | update: 13:29 uur

Anno 1999: scholieren van het Revius rouwen om de dood van Sybine. Foto: ANP

MAARN - Martin C. moet nog zeker twee jaar doorgaan met zijn tbs-behandeling. De rechter heeft besloten dat de moordenaar van Sybine Jansons uit Maarn nog niet klaar is om terug te keren in de maatschappij.



Die beslissing is gelijk aan de eis van het OM. Die stelde twee weken terug dat de behandeling van C. (55) niet aanslaat. De Nieuwegeiner zou zelfs niet in staat zijn om op proefverlof te gaan.



"Uit de adviesrapporten blijkt dat er nog steeds sprake is van een ernstige stoornis bij de man", zegt de rechter. "Bij beëindiging van de tbs-maatregel wordt het risico op nieuw (seksueel) gewelddadig gedrag hoog tot zeer hoog ingeschat."



MOORD

Jansons (13) verdween in 1999 toen ze van het Revius Lyceum in Doorn naar huis fietste. Later werd ze dood teruggevonden in de Grote Heycop. Buschauffeur Martin C. bleek de schuldige. Hij was eerder verantwoordelijk voor een serie gewelddadige verkrachtingen.



