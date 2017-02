Martine Bijl tóch niet terug bij Heel Holland Bakt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 13:35 uur | update: 13:36 uur

MAARSSEN - Gisteren leek het er nog op dat Martine Bijl zou terugkeren als presentatrice van Heel Holland Bakt, vandaag blijkt dat het de Maarssense toch niet lukt. Ze heeft nog te veel last van de naweeën van haar hersenbloeding in 2015.



Dus blijft André van Duin presentator. Hij verving Bijl vorig seizoen ook al. "Zestien lange, inspannende opnamedagen kan ik nog niet aan. Het spijt me veel meer dan ik kan zeggen", zegt Bijl.



Maandag zei Van Duin nog dat het erg goed ging met de gezondheid van Bijl. Hij suggereerde dat ze haar rol bij Heel Holland Bakt weer zou oppakken. Maar dat blijkt dus niet te kloppen.



Heel Holland Bakt is in het najaar weer te zien op NPO 1.



