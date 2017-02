Gerard Ekdom wederom aanwezig bij ALS Lenteloop

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 13:54 uur | update: 13:54 uur

De ALS Lenteloop 2016 Foto: RTV Utrecht

BILTHOVEN - Radio 2-dj Gerard Ekdom uit Soest zal ook dit jaar de ALS Lenteloop muzikaal ondersteunen. De tweede editie van het wandel- en hardloopevenement vindt op 14 mei plaats in Bilthoven. Organisator en ALS-patiënt Vincent Cornelissen hoopt op een minstens zo succesvolle dag als in 2016.



De sfeer tijdens het evenement is voor Cornelissen van groot belang. "We vieren net als vorig jaar het leven. Dat is toen uitstekend gelukt, dus ook dit jaar moet het zeker weer een feestje worden." Naast Gerard Ekdom heeft de organisatie ook de jazzbands Tzigane Swing en Tswings gestrikt.



Cornelissen wist vorig jaar samen met zijn team en 1500 deelnemers 219.350 euro op te halen voor onderzoek naar ALS. "Ook dit jaar willen we natuurlijk zo veel mogelijk bijdragen. Het zou fantastisch zijn als we een soortgelijk bedrag kunnen ophalen met net zoveel mensen", aldus Cornelissen.



Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende programma's. Zo is er voor kinderen de Kidsrun van 2,5 kilometer en kunnen volwassenen 5 kilometer hardlopen of wandelen. Echte fanaten kunnen kiezen voor de 10 kilometerloop. Cornelissen doet zelf mee aan de Special Walk: een 500 meter lang parcours speciaal voor mindervaliden. Wie zelf zijn steentje bij wil dragen kan zich inschrijven op www.alslenteloop.nl.





