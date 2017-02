Aantal slachtoffers misbruik Amersfoortse kerk blijft onduidelijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 13:52 uur | update: 13:56 uur

AMERSFOORT - Het blijft onduidelijk hoeveel kerkleden precies slachtoffer zijn geworden in de Amersfoortse misbruikzaak. Officieel staat de teller op drie, maar de voorzitter van de onderzoekscommissie sluit niet uit dat het er meer zijn.



De commissie onderzocht het seksueel misbruik door een lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Amersfoort-Oost. De misstanden zouden zo'n dertig jaar geleden hebben plaatsgevonden.



De dader overleed vorig jaar op 71-jarige leeftijd. Kort voor zijn dood heeft hij zijn daden opgebiecht om schoon schip te maken. De man wees zestien mogelijke slachtoffers aan. "Acht van hen wilden geen contact met de onderzoekscommissie of waren onbereikbaar", zegt verslaggever Rik Dogger na het lezen van het rapport.



"Het is niet uit te sluiten dat er dus nog meer slachtoffers zijn dan de drie die bij ons bekend zijn", zegt Dingeman Quant van de onderzoekscommissie.



"We hebben ze niet gesproken." De onderzoekscommissie bestaat uit mensen die werkzaam waren of zijn bij de recherche, gedragspsychologen, een jurist en een theoloog.



GEEN DOOFPOT

Het misbruikschandaal kwam vorig jaar aan het licht. De toenmalige predikant en enkele leden van het kerkbestuur zouden destijds op de hoogte zijn geweest van het misbruik. Toch benadrukt de onderzoekscommissie dat de zaak niet in de doofpot is gestopt.



"Binnen de wettelijke kaders is het zo dat het doen van aangifte is aan het slachtoffer en/of de wettelijke vertegenwoordigers", zegt Quant. "En niet aan predikanten en dergelijke."



Volgens Quant is er dertig jaar geleden wel degelijk gesproken over het doen van aangifte maar wilden de slachtoffers dit toen niet.



De slachtoffers die bekend zijn waren destijds allemaal minderjarige jongens. Zij kunnen nu nog steeds rekenen op professionele hulp.



