De Bilt verkoopt duurste huizen, Baarn grootste stijger

dinsdag 21 februari 2017

PROVINCIE UTRECHT - Huizen in De Bilt zijn het afgelopen jaar van alle gemeentes in de regio het duurst verkocht. Gemiddeld leverde een huis daar 384.837 euro op.



Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. Een overzicht van alle Utrechtse gemeentes is te vinden op een interactieve kaart. In Bunnik (339.691 euro), De Ronde Venen (340.835 euro) en Utrecht (267.618 euro) werd omgerekend per huis zelfs meer betaald dan in 2008, het jaar waarin de huizenmarkt kelderde.



RANGLIJST

De Bilt wordt op de ranglijst gevolgd door Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Baarn, Eemnes, De Ronde Venen, Bunnik, Houten en Soest. In die gemeenten ligt het bedrag dat vorig jaar voor een huis werd betaald gemiddeld boven de drie ton. In Nieuwegein (212.302 euro), Veenendaal (228.195) en Lopik (247.645) veranderden huizen vorig jaar het goedkoopst van eigenaar.



Baarn kende met 17 procent de grootste stijging. De gemiddelde verkoopprijs van een huis was daar 348.588 euro, ruim 50.000 euro meer dan in 2015. Renswoude (-8.000), Oudewater (-1740) en Zeist (-517) waren de enige gemeentes in de provincie waar het bedrag daalde.



LANDELIJK

Landelijk was de gemiddelde prijs voor een koophuis in Bloemendaal met 650.000 euro het hoogst. Het laagst lag het bedrag in Pekela, 128.000 euro.



Het CBS benadrukt overigens dat de cijfers alleen gaan over huizen die verkocht werden. Het bedrag dat gemiddeld werd neergeteld mag volgens het bureau niet verward worden met de gemiddelde waarde van een woning in een gemeente.



