'Kijkdoos' in Spoorwegmuseum waarschuwt spoorlopers

De 'kijkdoos' in het Spoorwegmuseum. Foto: RTV Utrecht/Caroline Geijsman

UTRECHT - Prorail en het Spoorwegmuseum slaan de handen ineen in strijd tegen spoorlopers. Jaarlijks lopen honderden mensen langs het spoor en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Om er een einde aan te maken staat er vanaf woensdag een speciale container bij het Utrechtse museum.



In de speciale 'kijkdoos' wordt via beeld en geluidsfragmenten duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk dat spoorlopen is. Op een voor de bezoekers onverwacht moment wordt een voorbijrazende trein nagebootst. "Opeens komt die trein langs, en dan schrik je wel", zegt dinsdag één van de bezoekers tegen RTV Utrecht. Mensen die een kijkje nemen in de 'Spoorloper' komen er beduusd uit. "Ik schrok absoluut, want je staat heel dicht bij het spoor en de boodschap is heel duidelijk."



VERTRAGING

Maar het gevaar voor een spoorloper is niet de enige reden waarom de tentoonstelling gemaakt is. Spoorlopers veroorzaken namelijk veel vertraging voor het treinverkeer en daar is ProRail niet blij mee.



"Per dag loopt het treinverkeer 3,5 uur vertraging op door spoorlopers. Per jaar komen ruim 16.000 treinen te laat aan op hun bestemming en dat treft dan meer dan 1,5 miljoen reizigers," zegt woordvoerder Henk Wind van ProRail. Als spoorlopers worden gepakt, kunnen ze een flinke boete krijgen.



BELANGRIJK

Woordvoerder Evertjan de Rooij van het Spoorwegmuseum is blij dat zijn museum meewerkt aan het project. "Veiligheid op het spoor is voor ons een erg belangrijk thema. We hebben er wel eens een tentoonstelling over gehad, maar we hadden geen permanente plek in het museum over de veiligheid. Daarom zijn we blij dat we nu iets hebben over dat onderwerp."



De komende twee jaar blijft de speciale spoorlopercontainer staan.





