Percentage schoolverlaters weer het laagst in Utrecht

dinsdag 21 februari 2017, 15:13 uur | update: 15:29 uur

Foto: Koen Suyk

UTRECHT - De stad Utrecht heeft het laagste percentage vroegtijdig schoolverlaters van de vier grote steden. Ook vorig jaar kwam Utrecht het best uit de bus. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakte vandaag de cijfers over het schooljaar 2015-2016 bekend.



In dat jaar verlieten 386 van de 19.570 Utrechtse jongeren hun school zonder examen te doen. Dat is een daling van twaalf procent ten opzichte van een schooljaar eerder.



In de regio bleef het aantal schoolverlaters gelijk, maar ook hier kent Utrecht het laagste percentage schoolverlaters ten opzichte van de regio's rondom de andere grote steden. De basis van de aanpak in de regio Utrecht is de SchoolWerkt-agenda, waarin gemeenten en onderwijsinstellingen samen afspraken hebben gemaakt.



Landelijk heeft minister Bussemaker van OCW de doelstelling om het aantal voortijdig schoolverlaters van 25.000 in 2016 terug te brengen naar maximaal 20.000 in 2021.





