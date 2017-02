Verzamelaar Erik uit Breukelen heeft zeshonderd Bijbels

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 15:22 uur | update: 15:33 uur

Erik met één van zijn bijbels. Foto: RTV Utrecht / Anita Sara Nederlof (Foto 1 van 2) De kleinste bijbel in de collectie van Erik. Foto: RTV Utrecht / Anita Sara Nederlof (Foto 2 van 2) ‹ ›

BREUKELEN - Erik de Kuijper uit Breukelen heeft ruim zeshonderd Bijbels in zijn kast staan. De verzamelaar is daarom een museum begonnen. Iedereen mag bij hem thuis komen kijken.



Erik heeft Bijbels in allerlei soorten en maten: zo groot als pinda, met brailletekens of een Bijbel van vierduizend jaar oud. "Mijn vrouw nam ooit een stapeltje Bijbels mee uit de kringloopwinkel en toen begon de verzameldrang."



Zelf leest hij ook nog steeds graag in het christelijke boek. "Ik geloof zelf ook. Door onze Bijbel te vergelijken met Bijbels uit andere landen leer je ontzettend veel", vertelt Erik.



Eén van de meest bijzondere exemplaren is een eskimobijbel. "De taal kan ik niet lezen. Ik heb me laten vertellen dat een aantal verhalen iets is aangepast. Zo is er een hondenverzorger in plaats van een herder. In Alaska hebben ze natuurlijk geen schapen, maar wel huskyhonden."



