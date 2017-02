Utrecht heel blij met aangenomen wietwet

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 15:35 uur | update: 15:57 uur

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

UTRECHT - De gemeente Utrecht is zeer blij dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wietwet. Het voorstel van D66 moet een einde maken aan de praktijk waarbij wiet wel mag worden verkocht in een coffeeshop, maar niet geteeld of aangevoerd.



Dat is goed nieuws voor Utrecht. De gemeente is groot voorstander van legalisatie van wietteelt. "Een doorbraak", noemt wethouder Everhardt het nieuws uit de Tweede Kamer.



Everhardt wil een wietclub oprichten waar de leden samen wiet telen. Ook wil hij toestemming voor een experiment met medische verstrekking van cannabis aan psychiatrische patiënten.



"Waar ik bij de uitwerking voor pleit, is lokaal maatwerk. Dus ruimte voor gemeenten in de nieuwe wet en regelgeving. En daarmee bedoel ik ruimte om zelf lokale experimenten te kunnen ontwerpen."



WIETWET

77 Kamerleden stemden voor de wietwet, 72 tegen. De wietwet heet officieel de 'Wet gesloten coffeeshopketen'. In het aangenomen voorstel staat dat professionele telers die zich aan de voorwaarden houden een ontheffing kunnen krijgen.



Dat voorkomt strafrechtelijke vervolging. Voorstanders van de wet denken dat door de teelt te reguleren criminaliteit zal verminderen.



Met de meerderheid in de Tweede Kamer is de wet er nog niet. In de Eerste Kamer is er nog geen meerderheid. Ook het kabinet is geen voorstander. Over regulering van de wietteelt wordt al jarenlang gediscussieerd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht