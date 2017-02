Verkiezingscampagne: lijsttrekkers te gast bij RTV Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 16:34 uur | update: 16:42 uur

Een verkiezingsbord in de stad Utrecht Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Van Rutte tot Pechtold en van Buma tot Roemer. RTV Utrecht doet vanaf maandag uitgebreid verslag van de verkiezingscampagne en ontvangt in de uitzendingen politici van de elf grootste partijen. Via radio, televisie, website, app en social media krijgen Utrechters te horen wat de kopstukken te zeggen hebben over onze regio.



Presentatoren Margreet van Gils en Riks Ozinga bespreken dagelijks in UVandaag samen met de politici thema's als ouderenzorg, integratie, islam en betaalbare zorg. De lijsttrekkers schuiven daarna dagelijks vanaf 17.30 uur aan bij Maya Eksteen in Utrecht komt thuis op Radio M Utrecht. Ook in Utrecht is Wakker en Aan Tafel! is er aandacht voor de verkiezingen.



UITNODIGING

Bijna alle lijsttrekkers van de elf grootste partijen hebben toegezegd langs te komen. Alleen de PVV is niet ingegaan op de uitnodiging van RTV Utrecht. De leiders van de PvdA en GroenLinks komen ook niet. De sociaaldemocraten sturen hun nummer vier Sharon Dijksma en GroenLinks wordt vertegenwoordigd door de nummer twee Kathalijne Buitenweg. Zij zijn samen te gast.



Vanaf maandag komt er via rtvutrecht.nl een speciale verkiezingspagina online. Hierop zijn onder meer alle radio- en televisiereportages terug te vinden. Zoals die over de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio. Iedere middag is er via Facebook-live een gesprek met een lijsttrekker.



MAARTEN VAN ROSSEM

Op de dag van de verkiezingen zelf doet RTV Utrecht verslag vanuit de hele provincie en in het weekend na de verkiezingen zendt RTV Utrecht het programma Maarten Van Rossem in het Theater uit.



De Utrechtse historicus legt op zijn eigen karakteriserende manier uit wat de gevolgen van de verkiezingsuitslag zijn en hij geeft zijn visie op de politieke toekomst.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht