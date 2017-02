Amersfoortse kerk wil eigen onderzoekscommissie voor misbruikzaak

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 17:00 uur | update: 17:57 uur

AMERSFOORT - Er moet een vaste onderzoekscommissie komen voor misbruik binnen de 'Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt'. Dat zegt de voorzitter van de Amersfoortse kerk na het misbruikschandaal door een lid van zijn kerk.



"Wij gingen ervan uit dat een onderzoekscommissie voorradig was, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn", zegt Arjen Modderman. Vorig jaar werd bekend dat een lid van de Amersfoortse kerk in de jaren tachtig zeker drie jongens heeft misbruikt.



Het huidige kerkbestuur wilde een onderzoek en klopte aan bij het Meldpunt Seksueel Misbruik. Maar een vaste onderzoekscommissie voor misbruik binnen de 'Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt' is er niet.



Voor de Rooms Katholieke Kerk is er wel een vaste onderzoekscommissie. "Het is een goede gedachte om een permanente onderzoekscommissie in dienst te hebben", zegt Modderman tegen RTV Utrecht. "Dat is een les die we kunnen trekken."



Het onderzoek naar het misbruik in de Amersfoorste kerk is gedaan door een jurist, twee (oud-)rechercheurs, gedragspsychologen en een theoloog. Dit team is speciaal voor dit onderzoek samengesteld door het meldpunt.



