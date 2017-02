3,3 miljoen euro naar Utrechtse rijksmonumenten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 22:00 uur | update: 22:27 uur

Foto: Natalia Pawlak

PROVINCIE UTRECHT - Zeventien rijksmonumenten in de regio Utrecht krijgen dit jaar vanuit de subsidieregeling Erfgoedparels van de provincie geld voor restauratie. Er gaat 3,3 miljoen euro naar onder andere buitenplaatsen, kerken, kastelen en scholen.



Zo zullen bijvoorbeeld Kasteel de Haar in Utrecht (450.000 euro), Kasteel Amerongen, voormalig klooster MariŽnhof in Amersfoort, de Sint Bavokerk Harmelen in Woerden en Landhuis de Horst in Driebergen een opknapbeurt krijgen dankzij het beschikbare geld. De voorwaarde is wel dat de eigenaren de subsidie met minimaal de helft aanvullen.



ZUINIG

De Utrechtse gedeputeerde MariŽtte Pennarts is enthousiast. "De rijksmonumenten vormen een belangrijk deel van het culturele kapitaal van onze provincie. Daar moeten we met zijn allen zuinig op zijn." Pennarts benadrukt wel dat een groot deel van de onderhoudstaak bij de eigenaren van de monumenten ligt: "Zij zijn primair verantwoordelijk. De provincie heeft vooral een ondersteunende taak, zowel richting gemeenten als richting eigenaren."



In totaal ontving de provincie 33 verzoeken om subsidie. De zeventien monumenten die nu subsidie krijgen voldeden aan alle selectiecriteria.



OVERZICHT

De andere monumenten die subsidie krijgen zijn:

- Oranjerie Nijenrode in Breukelen

- Buitenplaats Beerschoten-Willinkshof in Driebergen

- Muur buitenplaats Doornburgh in Maarssen

- Sint Jozefkerk Achterveld in Leusden

- Augustinuskerk in Utrecht

- Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Houten

- Dorpskerk in Maarsbergen

- Oude School in Oudewater

- Koningin Wilhelminaschool in Utrecht

- Museum Flehite in Amersfoort

- Begraafplaats Hogewal in Woerden

- Het retabel in de Grote Kerk in Vianen



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht