OM: zeven jaar cel voor Utrechter die vriendin dwong tot prostitutie

dinsdag 21 februari 2017, 16:35 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar celstraf geŽist tegen een 37-jarige Utrechter. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn partner gedwongen heeft om in de prostitutie te werken. Volgens Justitie bedreigde hij haar, regelde hij werk voor haar en nam hij het door haar verdiende geld stelselmatig af.



Het OM zegt dat de verdachte in 2011 een relatie had met het 26-jarige slachtoffer. Hij zou haar daarna al snel hebben gedwongen om als prostituee aan de slag te gaan. In 2012 zou ze in clubs en achter de ramen in Laren, Amsterdam en Den Haag hebben gewerkt.



LIESTATOEAGE

In die periode dreigde de verdachte seksfilmpjes van haar te verspreiden en bedreigde hij haar met geweld, zegt Justitie. "Regelmatig kwam het ook tot fysieke mishandeling als het slachtoffer niet genoeg geld verdiend had of als ze op andere manieren niet aan de verwachtingen van haar partner voldeed. Ook moest ze de naam van de verdachte in haar lies laten tatoeŽren."



De officier van justitie benadrukt dat de impact op het slachtoffer nog altijd groot is. "Ze probeert alle scherven uit die zwarte periode in haar leven langzaam bij elkaar te rapen, vol ongeloof over de dingen die ze heeft gedaan en heeft laten gebeuren. Vol ongeloof over de macht die de verdachte over haar had."



PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

"Vanwege de ernst van de feiten, eerdere veroordelingen voor soortgelijke delicten en het feit dat verdachte weigert mee te werken aan psychologisch onderzoek is een lange gevangenisstraf van zeven jaar op zijn plaats", stelt het OM. Ook zou de verdachte het slachtoffer een schadevergoeding van 60.000 euro moeten betalen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter.

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



