"Nieuwe A27-brug bij Vianen ook goed nieuws voor fietsers"

De Lek bij Vianen. Foto: Harry NL (Flickr)

VIANEN/NIEUWEGEIN - Het nieuws dat de Hagesteinsebrug over de Lek bij Vianen compleet wordt vernieuwd, is ook goed nieuws voor fietsers. Het al langer gewenste fietspad over de rivier kan waarschijnlijk naast de brug worden gebouwd.



"Nu kan ie gelijk meegenomen worden", zegt wethouder André Landwehr tegen RTV Utrecht. Aanvankelijk leek het erop dat de fietsbrug naast de al bestaande Hagesteinsebrug moest komen en dat zou een stuk duurder zijn.



De fietsverbinding langs de A27 bij Vianen is al lange tijd een wens van veel inwoners van Vianen. Nieuwegein zou daardoor een stuk makkelijker te bereiken zijn.



Maandag werd bekend dat minister Schultz drie A27-bruggen compleet wil vervangen. De gemeente Vianen is daar erg blij mee.



"Met name voor de inwoners die ontzettend veel last hebben van de overgang tussen staal en het wegdek", zegt wethouder Landwehr. "Waardoor je steeds het doordreunende geluid van die autobanden hebt."



"We hopen echt dat als er beton ligt het een stuk minder is. Of misschien gaat het wel helemaal weg."



