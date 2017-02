Witte tijger overleden in DierenPark Amersfoort

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 17:03 uur | update: 17:03 uur

De witte tijger Brooklyn. Foto: DierenPark Amersfoort

AMERSFOORT - DierenPark Amersfoort heeft vandaag afscheid moeten nemen van een van de twee witte tijgers die het park rijk was. De bejaarde Brooklyn werd de laatste tijd steeds zwakker en is uiteindelijk overleden.



"Uit het bloedonderzoek bleek dat de nieren van Brooklyn niet goed meer functioneerden en dat hij niet meer kon worden geholpen", vertelt bioloog en dierentuinmedewerker Raymond van der Meer. "We hebben hem daarom helaas moeten laten inslapen." Brooklyn is achttien jaar oud geworden. Voor een tijger is dat hoogbejaard.



De witte tijger was een bekende verschijning in de Amersfoortse dierentuin. Brooklyn woonde samen met zijn dochter Maxi in een verblijf naast de twee Siberische tijgers. Voor Maxi zal het verlies geen grote gevolgen hebben.



"Tijgers zijn solidaire dieren, dus het is voor Maxi geen probleem om alleen verder te leven", legt Van der Meer uit. "Maar voor ons als verzorgers zal het wel even wennen zijn. We hebben veertien jaar voor hem gezorgd."



